Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, “Oryantalist Resim”, “Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri” ve “Kütahya Çini ve Seramikleri” koleksiyonlarındaki eserlerden özel bir seçkiyi Google Chrome uzantısıyla bilgisayar ekranlarına taşıyor. Müzenin 2017 yılında başlattığı “Pera Müzesi’nden Eserler” (Artworks from Pera Museum) adlı proje, dünyanın farklı noktalarındaki sanatseverler tarafından ilgiyle karşılanmış ve geniş bir kitleye ulaşmıştı. Uzantının yeni versiyonunda bu kez 85 eserlik bir seçki yer alıyor. Google Chrome tarayıcısına yükledikleri ücretsiz uzantı sayesinde her yeni sekmede farklı bir eseri ekranlarında gören kullanıcılar günlük rutinlerinde sanata yer açıyor.
Bilgisayar ekranları sanat eserleriyle renkleniyor
Uzantının yeni versiyonunda Oryantalist Resim koleksiyonundan 24, Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri’nden 36, Kütahya Çini ve Seramikleri’nden 25 eser yer alıyor. “Anadolu Ağırlık ve Ölçüleri” ile prehistorik çağlardan günümüze Anadolu coğrafyasında kullanışmış gündelik objelere, “Kütahya Çini ve Seramikleri” ile çini ve seramik üretiminin gelişimine tanık olan kullanıcılar; Kaplumbağa Terbiyecisi’nin de yer aldığı “Oryantalist Resim” koleksiyonuna ait seçkide ise hem Avrupalı ressamların Osmanlı dünyasını betimleyen eserlerini hem de Osmanlı sanatçılarının bu dönemdeki karşılıklı etkileşimi yansıtan eserlerini inceleme fırsatı buluyorlar.
Ücretsiz uzantıyı indirmek için Google Chrome’da sırayla Ayarlar > Görünüm > Tema > Chrome Web Mağazası’nı Açın seçeneklerine tıkladıktan sonra arama kutusuna “Pera Müzesi” yazarak ya da https://ddei5-0-ctp.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fbit.ly%2fPeraMuzesiUzant%c4%b1s%c4%b1&umid=5FAE0AE3-DB7F-4C05-A0EA-85B442A2F461&auth=e59771abe1cdb7ca7d9d0a4c0f20b830912f31a4-39a59c23d198e035b5a25ce335c0c6afccfd03db linkine tıklayarak çıkan uygulamayı bilgisayarınıza ekleyebilirsiniz.
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