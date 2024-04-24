Pera Müzesi’nde Sadi Hoşses konseri

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Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Türk Müziği Konserleri, “Sadi Hoşses” konseri ile devam ediyor. Misafir solistler Canan Sezgin Geylan ve Yahya Geylan’ın, ünlü bestekâr ve ses sanatçısı Sadi Hoşses’in eserlerini seslendirecekleri konser, 28 Nisan’da saat 15.30'da Pera Müzesi Oditoryumu’nda izlenebilir.

Klasik Türk Mûsikisi’nin duayen ismi, Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca’nın aziz hatırasına saygıyla düzenlenen konserler; Türk müziğinin tarihsel, kültürel, geleneksel, sosyolojik, antropolojik, felsefi, edebi yönlerine ilişkin sunuş ve sohbetler de içeriyor.

Günümüzün usta yorumcuları ve sâzendelerinin, büyük bestekârların seçme eserlerini seslendirdiği Pera Müzesi Türk Müziği Konserleri’nin sunuculuğunu Osman Nuri Özpekel üstleniyor. Saz Sanatçıları Osman Nuri Özpekel - Ud Aziz Şükrü Özoğuz - Keman Lütfiye Özer - Kemençe Gamze Ege Yıldız - Tanbur Caner Can – Kanun Volkan Ertem – Viyolonsel Biletler Biletix’ten veya konser günü Pera Müzesi resepsiyonundan temin edilebilir.