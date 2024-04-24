Pera Müzesi’nde Sadi Hoşses konseri
Pera Müzesi Türk Müziği Konserleri, 'Sadi Hoşses' konseri ile devam ediyor. Canan Sezgin Geylan ve Yahya Geylan'ın, ünlü bestekâr ve ses sanatçısı Sadi Hoşses'in eserlerini seslendirecekleri konser, 28 Nisan'da Pera Müzesi Oditoryumu'nda izlenebilir.
Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi Türk Müziği Konserleri, “Sadi Hoşses” konseri ile devam ediyor. Misafir solistler Canan Sezgin Geylan ve Yahya Geylan’ın, ünlü bestekâr ve ses sanatçısı Sadi Hoşses’in eserlerini seslendirecekleri konser, 28 Nisan’da saat 15.30'da Pera Müzesi Oditoryumu’nda izlenebilir.
Klasik Türk Mûsikisi’nin duayen ismi, Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca’nın aziz hatırasına saygıyla düzenlenen konserler; Türk müziğinin tarihsel, kültürel, geleneksel, sosyolojik, antropolojik, felsefi, edebi yönlerine ilişkin sunuş ve sohbetler de içeriyor.
Günümüzün usta yorumcuları ve sâzendelerinin, büyük bestekârların seçme eserlerini seslendirdiği Pera Müzesi Türk Müziği Konserleri’nin sunuculuğunu Osman Nuri Özpekel üstleniyor.
Saz Sanatçıları
Osman Nuri Özpekel - Ud
Aziz Şükrü Özoğuz - Keman
Lütfiye Özer - Kemençe
Gamze Ege Yıldız - Tanbur
Caner Can – Kanun
Volkan Ertem – Viyolonsel
Biletler Biletix’ten veya konser günü Pera Müzesi resepsiyonundan temin edilebilir.