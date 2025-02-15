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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Pera Müzesi'nden özel sergi turu

        Pera Müzesi'nden özel sergi turu

        Pera Müzesi, Hesaplar ve Tesadüfler sergisi kapsamında, serginin küratörü Kinga Rózsa Hamvai'nin rehberliğinde özel bir sergi turu düzenliyor. 22 Şubat'ta Pera Müzesi'nde İngilizce olarak gerçekleşecek tur, katılımcılarına, sergide yer alan eserlerin sanatsal, matematiksel ve kavramsal arka planlarına dair kapsamlı bir keşif fırsatı sunuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2025 - 00:47 Güncelleme: 15.02.2025 - 00:47
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        Pera Müzesi'nden özel sergi turu
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        Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, çağdaş sanat ve matematiği bir araya getiren güncel sergisi Hesaplar ve Tesadüfler kapsamında “Hesaplar ve Tesadüfler Sergi Turu” düzenliyor. 22 Şubat Cumartesi saat 16.00’da, serginin küratörü Kinga Rózsa Hamvai’nin rehberliğinde İngilizce olarak gerçekleşecek tur, sanatseverlere ilham verici bir deneyim sunuyor.

        Sanat tarihi ve ekonomi alanlarında aldığı öğrenimlerin ardından 2021 yılından bu yana Macaristan Ulusal Bankası sanat koleksiyonunun yöneticiliğini yürüten küratör Hamvai, bu özel sergi turunda küratoryal yaklaşımıyla sergide yer alan eserlerin sanatsal, matematiksel ve kavramsal arka planlarını aktarmaya hazırlanıyor.

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        Pera Müzesi’nin 23 Şubat’ta sona erecek sergisi Hesaplar ve Tesadüfler; algoritmalar ve seriler üzerinden matematik, geometri ve sanatı buluşturan üç kadın Macar sanatçı Vera Molnár, Dóra Maurer ve Gizella Rákóczy’nin eserlerini sanatseverlerle buluşturuyor. Macaristan’ın önemli modern ve çağdaş sanat koleksiyonlarından Macaristan Ulusal Bankası Koleksiyonu’ndan eserlerin yer aldığı sergi, sanatın bilgisayar teknolojisi, geometri ve algoritmalarla nasıl şekillendiğini ortaya koyuyor.

        Kontenjanı sınırlı tura katılmak için Biletix’ten bilet alabilir ya da resepsiyon@peramuzesi.org.tr e-posta adresinden rezervasyon yaptırabilirsiniz.

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        #Pera Müzesi
        #Hesaplar ve Tesadüfler
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