Pera Müzesi'nde 'Yeni Yıla Umutla' konseri



Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi’nin Türk Müziği Konserleri senenin son etkinliğinde “Yeni Yıla Umutla” konserini müzikseverlerle buluşturuyor.

Sinan Sipahi koordinatörlüğünde, Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca’nın anısına saygıyla düzenlenen konser serisi, Türk müziğinin tarihsel, kültürel, sosyolojik, felsefi, edebi yönlerine ilişkin sunuş ve sohbetlerle bu geleneksel müziğin farklı kitlelerle paylaşılmasına katkıda bulunuyor.

Günümüzün usta yorumcuları ve sâzendelerinin, büyük bestekârların seçme eserlerini seslendirdikleri programın bu ayki misafir solisti Bekir Ünlüataer, misafir genç solisti İrem Şamlı. Sunuculuğunu Osman Nuri Özpekel’in üstlendiği “Yeni Yıla Umutla” konseri, 25 Aralık Pazar günü saat 15.30’da Pera Müzesi Oditoryumu’nda seneye müzikle veda etmek isteyen dinleyicilerle buluşacak.

Misafir Solist

Bekir Ünlüataer

Misafir Genç Solist

İrem Şamlı

Saz Sanatçıları

Osman Nuri Özpekel - Ud

Aziz Şükrü Özoğuz - Keman

Taner Sayacıoğlu - Kanun

Lütfiye Özer - Kemençe

Volkan Yılmaz - Ney

Volkan Ertem - Viyolonsel

Biletler konser günü Pera Müzesi’nde satışa sunulacaktır. Pera Müzesi Dostları’na %50 indirimlidir. Yerler sınırlı ve numaralıdır