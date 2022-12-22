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Pera Müzesi'nde 'Yeni Yıla Umutla' konseri

Pera Müzesi Türk Müziği Konserleri 2022 yılına 25 Aralık Pazar günü “Yeni Yıla Umutla” konseriyle veda ediyor. Günümüzün usta yorumcuları ve sâzendelerinin, büyük bestekârların seçme eserlerini seslendirdiği konser serisinin bu seneki son misafir solistleri Bekir Ünlüataer ve öğrencisi İrem Şamlı olacak.

Giriş: 22.12.2022 - 04:44 | Güncelleme: ABONE OL
Pera Müzesi'nde 'Yeni Yıla Umutla' konseri


Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi’nin Türk Müziği Konserleri senenin son etkinliğinde “Yeni Yıla Umutla” konserini müzikseverlerle buluşturuyor.
Sinan Sipahi koordinatörlüğünde, Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca’nın anısına saygıyla düzenlenen konser serisi, Türk müziğinin tarihsel, kültürel, sosyolojik, felsefi, edebi yönlerine ilişkin sunuş ve sohbetlerle bu geleneksel müziğin farklı kitlelerle paylaşılmasına katkıda bulunuyor.

Günümüzün usta yorumcuları ve sâzendelerinin, büyük bestekârların seçme eserlerini seslendirdikleri programın bu ayki misafir solisti Bekir Ünlüataer, misafir genç solisti İrem Şamlı. Sunuculuğunu Osman Nuri Özpekel’in üstlendiği “Yeni Yıla Umutla” konseri, 25 Aralık Pazar günü saat 15.30’da Pera Müzesi Oditoryumu’nda seneye müzikle veda etmek isteyen dinleyicilerle buluşacak.

Misafir Solist
Bekir Ünlüataer

Misafir Genç Solist
İrem Şamlı

Saz Sanatçıları
Osman Nuri Özpekel - Ud
Aziz Şükrü Özoğuz - Keman
Taner Sayacıoğlu - Kanun
Lütfiye Özer - Kemençe
Volkan Yılmaz - Ney
Volkan Ertem - Viyolonsel

Biletler konser günü Pera Müzesi’nde satışa sunulacaktır. Pera Müzesi Dostları’na %50 indirimlidir. Yerler sınırlı ve numaralıdır

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