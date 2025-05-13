Pera Müzesi'nde 'Uzun Gece, Uzun Müzik'

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, Uluslararası Müzeler Günü’nü ve müzenin 20. kuruluş yılını müzikle dolu uzun bir geceyle kutluyor. 17 Mayıs Cumartesi akşamı Pera Café’de düzenlenecek 'Uzun Gece, Uzun Müzik' başlıklı ücretsiz etkinlikte, izleyicileri ışık ve sesin iç içe geçtiği bir müzik performansı ve Dj konseri bekliyor.

Whale Room

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Gecenin ilk konuğu, ses, ışık ve doğaçlama hikâye anlatımını sahneye taşıyan deneysel elektronik müzik kolektifi Whale Room olacak. Aslı Sönmez, Ferdane Talay, Serkan Tosun ve Buğrahan Eroğlu’ndan oluşan topluluk, saat 20.30’da başlayacak bu özel performansta izleyicilerini müzik, renk ve ışığın büyülü birlikteliğiyle örülü, çok katmanlı bir deneyime davet edecek.

Kısa bir aranın ardından, saat 22.00’de, SoulStamp, DJ kabinine geçecek. Dans müziği sahnesinin dikkat çeken isimlerinden Volkan Özdemir, Soulful House’tan Techno’ya uzanan seçkisiyle gecenin ritmini 00.00’a kadar canlı tutacak.

Aynı gün Pera Müzesi’nin tüm sergileri de 19.00 – 00.00 saatleri arasında ücretsiz olarak ziyarete açık olacak.