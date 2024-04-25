Pera Müzesi'nde Türk-Japon dostluk konseri

REKLAM advertisement1

Suna ve İnan Kıraç Vakfı kültür kurumları, Türkiye ve Japonya arasındaki kültürel köprüye katkıda bulunmayı sürdürüyor. Pera Müzesi, 2009’dan bu yana Akira Kurosawa, Japonya Medya Sanatları Festivali, Ikuo Hirayama sergilerine ve Japon kültürüne dair farklı etkinliklere ev sahipliği yaptı. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü ise “2010 Türkiye’de Japonya Yılı” kapsamında Hilal ve Güneş: İstanbul’da Üç Japon sergisini sanatseverlerle buluşturdu. Bu kez, iki ülkenin diplomatik ilişkilerinin 100. yılı kapsamında Pera Müzesi özel bir konsere ev sahipliği yapacak.

Mina Aoki-Girardelli Vakfın Oryantalist Resim Koleksiyonu’ndan bir seçkiyi sanatseverlerle buluşturan Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar sergisinin yer aldığı katta, 4 Mayıs Cumartesi saat 19.30’da gerçekleşecek konserde, keman sanatçısı Mina Aoki-Girardelli ve piyanist Çağdaş Özkan dinleyicilere keman repertuvarının farklı yönlerini keşfedecekleri bir program sunacak. Çağdaş Özkan Keman virtüözü Boris Belkin'in öğrencisi olan Mina Aoki-Girardelli’nin, piyanist Çağdaş Özkan ile birlikte vereceği “Beethoven’dan Prokofiev’e: Müzikal Bir Yolculuk” konseri, klasik müziğin devi Beethoven'dan Sarasate'nin virtüözitesine, Kreisler'in esprili salon minyatürlerinden Prokofiev'in gerçeküstü dünyasına kadar, farklı çağlardan başyapıtları müzikseverlerin beğenisine sunacak. Kesişen Dünyalar: Elçiler ve Ressamlar sergisinin bulunduğu katta gerçekleşecek konser, müze bileti ile izlenebilecek.