Suna ve İnan Kıra&ccedil; Vakfı Pera M&uuml;zesi&rsquo;nin gelenekselleşen T&uuml;rk M&uuml;ziği Konserleri programı, yeni sezona &ldquo;Cumhuriyet D&ouml;neminde Yetişen Bestek&acirc;rlar&rdquo; başlıklı konserle başlıyor. G&uuml;n&uuml;m&uuml;z&uuml;n usta yorumcuları ve s&acirc;zendelerinin, b&uuml;y&uuml;k bestek&acirc;rların se&ccedil;me eserlerini seslendirdikleri serinin yeni konserinde, misafir solistler M&uuml;nip Utandı ve G&uuml;zin Değişmez sahne alacak. Klasik T&uuml;rk M&ucirc;sikisi&rsquo;nin duayen ismi, Devlet Sanat&ccedil;ısı Prof. Dr. Al&acirc;eddin Yavaşca&rsquo;nın anısına saygıyla d&uuml;zenlenen Pera M&uuml;zesi T&uuml;rk M&uuml;ziği Konserleri; T&uuml;rk m&uuml;ziğinin tarihsel, k&uuml;lt&uuml;rel, geleneksel, sosyolojik, antropolojik, felsefi, edebi y&ouml;nlerine ilişkin sunuş ve sohbetler de i&ccedil;eriyor. Koordinat&ouml;rl&uuml;ğ&uuml;n&uuml; Sinan Sipahi&rsquo;nin, sunuculuğunu Osman Nuri &Ouml;zpekel&rsquo;in &uuml;stlendiği konser 26 Ekim Pazar saat 15.30&rsquo;da Pera M&uuml;zesi Oditoryumu&rsquo;nda ger&ccedil;ekleşecek. Saz Sanat&ccedil;ıları Osman Nuri &Ouml;zpekel &ndash; UdKemal Caba &ndash; KemanEmrullah Şeng&uuml;ller - ViyolonselYasemin Şehnaz Ayan - Kemen&ccedil;eAyşe Ayan - KanunGamze Ege Yıldız -Tanbur Konserin biletleri Biletix&rsquo;ten veya konser g&uuml;n&uuml; Pera M&uuml;zesi resepsiyonundan alınabilir.