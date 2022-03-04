Rusya'nın Ukrayna'ya silahlı harekatı dünya kamuoyunda eleştirileri beraberinde getirirken spor dünyasında da konuya dair açıklamalar yapılıyor. Manchester City'nin Katalan menajeri Pep Guardiola konuya dair açıklama yaptı ve politikacıları eleştirdi.

Başarılı teknik direktör "Politikacılar savaşı önlemek için oradalar ama başarısız oldular. Bayrak ya da toprak parçası değil, sadece para için. Suriye ve Afganistan'da bunlar oluyor. İşin içinde para yoksa savaş da yoktur. NATO ve Avrupa tamamen başarısızlık örneği" ifadelerini kullandı.

Guardiola 2017'de Katalunya referandumu öncesinde çeşitli mitinglere katılmış ve insanları oy kullanmaya davet etmişti.