Pep Guardiola'dan Bruno Guimaraes'e transfer kancası!
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Newcastle United forması giyen Brezilyalı orta saha Bruno Guimaraes'i yeni sezonda kadrosunda görmek istiyor.
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İngiltere Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, gelecek sezonun transfer çalışmalarına ise şimdiden başladı.
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İspanyol basını, Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın transferdeki ilk hedefinin Bruno Guimaraes olduğunu yazdı.
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Fichajes'te yer alan habere göre; Newcastle United forması giyen Brezilyalı orta sahayı gelecek sezon kadrosunda görmek isteyen Guardiola, transfer için tüm imkanların kullanılmasını talep etti.
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Newcastle'ın ise Guimaraes için 100 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği belirtildi.
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Ön Libero ve orta saha mevkilerinde oynayan 26 yaşındaki futbolcuya Avrupa devlerinin yoğun ilgi gösterdiği ancak Newcastle United'ın Guimaraes'i kadrosunda tutmak istediği ifade edildi.
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Newcastle United'ın 2022'nin ocak ayında 42 milyon Euro bedelle Lyon'dan transfer ettiği Guimaraes, bu sezon çıktığı 40 maçta 3 gol, 7 asistlik performans sergiledi.
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