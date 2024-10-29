Pep Guardiola'dan Ballon d'Or değerlendirmesi!

Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, Ballon d'Or ödülüyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Öğrencisi Rodri'nin kazandığı ödülü değerlendiren Guardiola, "Vinicius kazanmalı mıydı, belki evet ama Rodri kazandı, olan bu. Buna gazeteciler karar verdi, bir grup elit insan değil. Dünyanın her yerinde farklı görüşler var. Bu yüzden futbol güzel ve herkes konuşuyor." ifadelerini kullandı.

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Ballon d'Or ödülü 28 Ekim'de düzenlenen törenle sahibini bulmuş ve ödülü Manchester City'nin İspanyol orta sahası Rodri kazanmıştı.