Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        29
        Fenerbahçe
        FB
        28
        Trabzonspor
        TS
        25
        Samsunspor
        SAMS
        23
        Göztepe
        GÖZ
        22
        Beşiktaş
        BJK
        20
        Gaziantep FK
        GFK
        19
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        15
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        14
        Kocaelispor
        KOC
        14
        Rams Başakşehir
        İBFK
        13
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        13
        Gençlerbirliği
        GB
        11
        Kasımpaşa
        KSM
        10
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        9
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        7
        Haberler Spor Futbol Pep Guardiola: Barcelona başkanı olmayacağım - Futbol Haberleri

        Pep Guardiola: Barcelona başkanı olmayacağım

        İngiliz devi Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, Barcelona'ya başkan olarak geri dönüp dönmeyeceğine dair sorulan soruyu yanıtladı. Guardiola, "Kravat takıp başkanlık locasında oturmak mı? Hayır" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2025 - 15:21 Güncelleme: 17.11.2025 - 15:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Barcelona başkanı olmayacağım"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, önemli başarılara imza attığı İspanyol devi Barcelona'ya başkan olarak dönmek istemediğini belirtti.

        Katalan teknik adam, RAC1'e verdiği röportajda kulübe duyduğu sevgiye rağmen böyle bir görevi üstlenmek istemediğini belirtti.

        "KRAVAT TAKIP BAŞLANLIK LOCASINDA OTURMAK MI? HAYIR"

        Guardiola, Barça'nın büyüklüğünün yönetim üzerindeki baskıyı da artırdığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

        "Barcelona çok özel bir kulüp çünkü herkesin bir fikri var. Kulübün içinde olanlar sürekli bu gürültüyü dikkate almak zorunda. Bu yüzden dünyanın en büyük ve en özel kulübü. Ben Barcelona'yı reddetmiyorum, nereden geldiğimizi her zaman hatırlarız. Ama kravat takıp başkanlık locasında oturmak? Hayır, kendimi orada görmüyorum."

        54 yaşındaki teknik adam, bu sözleriyle ileride Barça'da idari bir görev alma ihtimaline kapıyı kapatmış oldu.

        Pep Guardiola, futbolculuk döneminde 1990–2001 yılları arasında Barcelona formasını giymiş, 2008–2012 yılları arasında ise teknik direktör olarak kulübün tarihindeki en başarılı dönemlerden birine imza atmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ayşe Tokyaz cinayetinde iddianame!
        Ayşe Tokyaz cinayetinde iddianame!
        Evde 18 yaşında bir genç kız vardı!
        Evde 18 yaşında bir genç kız vardı!
        İlkler Montella'nın işi!
        İlkler Montella'nın işi!
        Çektiği düğün fotoğrafından izinsiz albüm yaptı! Yargıtay'dan emsal karar!
        Çektiği düğün fotoğrafından izinsiz albüm yaptı! Yargıtay'dan emsal karar!
        Kızını ve 2 torununu kaybeden dede: Hayalleri yarım kaldı!
        Kızını ve 2 torununu kaybeden dede: Hayalleri yarım kaldı!
        Zehirlenme felaketinde 4 kişi adliyeye sevk edildi!
        Zehirlenme felaketinde 4 kişi adliyeye sevk edildi!
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Eski Bangladeş Başbakanı idama mahkum edildi
        Eski Bangladeş Başbakanı idama mahkum edildi
        Babasına yardım etmek istedi... Ne yaptın Elvan?
        Babasına yardım etmek istedi... Ne yaptın Elvan?
        Sokak ortasında şiddetli tartışma
        Sokak ortasında şiddetli tartışma
        Aselsan'dan dünyada bir ilk!
        Aselsan'dan dünyada bir ilk!
        Galatasaray kasasını doldurdu: Rekor gelir
        Galatasaray kasasını doldurdu: Rekor gelir
        Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in anı evi artık müze
        Bakan Ersoy duyurdu: Naim'in anı evi artık müze
        Trump: Mamdani ile görüşmeyi planlıyorum
        Trump: Mamdani ile görüşmeyi planlıyorum
        2.5 milyar dolar topladı
        2.5 milyar dolar topladı
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        17-23 Kasım haftalık burç yorumları
        17-23 Kasım haftalık burç yorumları
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?
        Habertürk Anasayfa