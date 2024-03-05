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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Pentagram, 10 Mart'ta Zorlu PSM'de

        Pentagram, 10 Mart'ta Zorlu PSM'de

        Heavy metal müziğin ülkemizdeki sembolü haline gelen Pentagram, 10 Mart akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde müziseverlerle buluşacak. 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2024 - 13:53 Güncelleme: 05.03.2024 - 13:53
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        Pentagram, 10 Mart'ta Zorlu PSM'de
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        1987'de kurulan ve grupla aynı adı taşıyan Pentagram isimli ilk albümünü 1990'da yayınlayarak müzik dünyasına adım atan Pentagram, 10 Mart akşamı Zorlu PSM’de sevenleriyele buluşmaya hazırlanıyor. Kuruldukları yıllarda albümlerinin rock müzik ortamında gördüğü destek sayesinde ulusal basın ve TRT ekranında yer bulan Pentagram, müzikseverler tarafından büyük ilgi görmüştü. İlerleyen yıllarda Türk heavy metal müziğinin en önemli temsilcilerinden biri olan ve heavy metal tarzının ülkemizdeki sembolü haline gelen Pentagram, müzik kariyerlerine onlarca albüm ve çok sayıda sevilen şarkı sığdırdı.

        Pentagram, Hakan Utangaç (gitar, vokal), Ogün Sanlısoy (vokal), Murat İlkan (vokal), Gökalp Ergen (vokal), Metin Türkcan (gitar), Cenk Ünnü (davul), Tarkan Gözübüyük (bas gitar) ve Ozan Tügen'den (klavye) oluşan kadrosuyla 10 Mart Pazar akşamı saat 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde sahne alacak. Knoserin biletleri passo.com.tr’de satışta!

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        #Pentagram
        #Zorlu PSM
        #konser
        #müzik
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