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Haberler Dünya Pentagon'dan sızan belgeler arasında yer alıyor: Rusya Devlet Başkanı Putin kemoterapi mi görüyor?

Pentagon'dan sızdırılan belgeler arasında yer alıyor: Rusya Devlet Başkanı Putin kemoterapi mi görüyor?

Pentagon'dan sızdırılan "gizli" belgeler ABD ve dünya basınında gündem oldu. Bu belgelerde Rusya Devlet Başkanı Putin'in uzun süredir kemoterapi gördüğü iddia edildi.

Giriş: 14.04.2023 - 10:17 | Güncelleme: ABONE OL
Pentagon'dan sızan belgeler arasında yer alıyor: Rusya Devlet Başkanı Putin kemoterapi mi görüyor?
Putin kemoterapi mi görüyor?
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ABD, Savunma Bakanlığı'na (Pentagon) ait 'gizli' belgelerin sosyal medyaya sızdırılmasına yönelik skandalla çalkalanmaya devam ediyor.

Pentagon'dan sızan belgeler arasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kemoterapi gördüğüne dair bir iddia da yer alıyor.

ABD ve İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, "çok gizli" olarak tanımlanan belgelerde, Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov ve Rusya Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patrushev'in, Putin tedavi görürken kendisine "suikast" yapacağı yönünde iddialar var.

İddialara göre Gerasimov ve Patrushev, Putin tedavi görürken "kasten" savaşı kaybetmeye yönelik planlar yaptı.

Diğer yandan, Putin'in kemoterapi gerektiren tıbbi durumunun ne olduğu belirtilmedi, ancak Putin'in kanser olduğuna dair iddialar uzun süredir dünya basınında yer alıyor.

Pentagon belgelerindeki bilgilerinin kaynağının ise Kremlin yetkililerin erişimi olan kimliği belirsiz bir Rus kaynak olduğu belirtildi.

Putin'in sağlık durumuna ilişkin iddialar henüz doğrulanmadı.

*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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