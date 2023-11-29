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        Pentagon'dan İsrail'e güney Gazze uyarısı

        ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İsrail'in Hamas ile vardığı "insani ara" uzlaşmasının sona ermesinden sonra güney Gazze'ye yapacağını açıkladığı operasyonlarda "sivil kayıpları ve sivil güvenliği hesaba katması" gerektiğini belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 00:39 Güncelleme: 29.11.2023 - 00:39
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        Pentagon'dan İsrail'e güney Gazze uyarısı
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        Pentagon Basın Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısında, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in İsrailli mevkidaşı ile görüşmelerinde sivillerin korunmasına odaklandığını öne sürdü.

        Ryder, "Bakan Austin ile İsrail Savunma Bakanı arasındaki görüşmelerde, operasyonların sivilleri koruyan silahlı çatışma kanunlarına uygun olarak yürütülmesi ve yardımların Gazze'ye ulaşmasının sağlanmasının önemi tartışma konusu olmaya devam ediyor." dedi.

        AA'nın haberine göre; görüşmelerde bu konunun odak noktası olmaya devam edeceğini aktaran Ryder, "Sivillerin daha önce olduğundan daha fazla zarar gördüğünü veya etkilendiğini kesinlikle görmek istemiyoruz." diye konuştu.

        Ryder, Hamas'a karşı neyi başarmaya çalıştıkları konusunda İsrail'in ihtiyaçlarının neler olduğunu görüşürken, aynı zamanda İsrail’in sivil kayıpları ve sivil güvenliği de hesaba kattıklarından emin olmaya çalıştıklarını kaydetti.

        İsrail ile Hamas arasında devam eden "insani ara" nedeniyle ABD’nin bölgede istihbarat, gözetleme ve keşif uçuşlarına ara verdiği bilgisini de paylaşan Ryder, öte yandan ABD Uluslararası Kalkınma Ajansının (USAID) Gazze’ye yardımı için ilk kez nakliye uçaklarının kullanıldığını ifade etti.

        Ryder, USAID'nin Gazze halkına, ABD ordusuna ait nakliye uçakları ile yaklaşık 2,5 ton gıda, tıbbi malzeme ve kıyafet gibi kalemlerden oluşan insani yardım gönderdiğini söyledi.

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        #Son dakika haberler
        #ABD
        #gazze
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