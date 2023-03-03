Pendikspor taraftarı, depremzede çocuklar için örnek bir davranışa imza attı. Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında Pendik Stadı’nda oynanan Altınordu karşılaşması öncesi kırmızı-beyazlı taraftarlar, tribüne getirdikleri futbol toplarını depremde zarar gören çocuklara ulaştırılması için sahaya fırlattı.

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