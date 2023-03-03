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Pendikspor-Altınordu maçında sahaya yüzlerce futbol topu atıldı

Pendikspor taraftarı, depremzede çocuklara gönderilmesi amacıyla Altınordu maçının başında sahaya yüzlerce futbol topu attı.

Giriş: 03.03.2023 - 21:03 | Güncelleme: ABONE OL
Pendikspor-Altınordu maçında sahaya yüzlerce futbol topu atıldı
İHA

Pendikspor taraftarı, depremzede çocuklar için örnek bir davranışa imza attı. Spor Toto 1. Lig’in 24. haftasında Pendik Stadı’nda oynanan Altınordu karşılaşması öncesi kırmızı-beyazlı taraftarlar, tribüne getirdikleri futbol toplarını depremde zarar gören çocuklara ulaştırılması için sahaya fırlattı.

Topların sahaya atıldığı sırada stat hoparlöründen Ayten Alpman’ın ‘Bir Başkadır Benim Memleketim’ parçası çalınırken, duygusal anlar yaşandı.

Öte yandan Pendiksporlu futbolcular, seremoniye 'Geçmiş Olsun Türkiye' yazılı siyah tişörtlerle çıktı.

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