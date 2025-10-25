Pendikspor: 4 - Serik Spor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında Pendikspor, evinde Serik Spor'u 4-0 mağlup etti. 27'de Mallik Wilks, 47'de Jonson Clarke-Harris, 59'da Gökhan Altıparmak (kk) ve 90+2. dakikada Thuram'ın golleriyla farklı kazanan Pendikspor, puanını 22'ye yükseltti. Serik Spor ise haftayı 13 puanla tamamladı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Pendikspor, İstanbulspor'a konuk olacak. Serik Spor, Adana Demirspor'u ağırlayacak.