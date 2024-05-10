Pendik'te kadınların 'yol verme' kavgası
İstanbul Pendik'te iki kadın sürücü arasında yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavga anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
İstanbul'da sıkça rastlanan yol verme kavgası bu kez kadın sürücüler arasında Pendik'te yaşandı.
Velibaba Mahallesi'nde 2 kadın sürücü arasında yol verme meselesinden tartışma çıktı.
Tartışma alevlenerek tekme tokat kavgaya dönüştü.
Yol ortasında tekme tokat birbirine giren kadınları araya giden vatandaşlar ayırmaya çalıştı.
Kavga nedeniyle caddede uzun kuyruğu oluşurken, sürücüler kornaya basarak duruma tepki gösterdi.
Kavga anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.