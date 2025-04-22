Pendik'te bir dairenin balkonu çöktü
Pendik'te 5 katlı binadaki bir dairenin balkonu çöktü. Çökme nedeniyle balkondan kopan beton parçaları sokağa düştü
Giriş: 22.04.2025 - 00:19 Güncelleme: 22.04.2025 - 00:19
Kaynarca Mahallesi Karlıca Sokak'ta bulunan binanın ikinci katındaki dairenin balkonunda kısmi bir çökme meydana geldi.
Çökme nedeniyle balkondan kopan beton parçaları sokağa düştü.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, bina çevresine emniyet şeridi çekerek önlem aldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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