SON DAKİKA: Pendik'te 2 kişinin öldüğü otelle ilgili şok ayrıntı! 17 kez mühürlenmiş

İstanbul Pendik'te alevlere teslim olan ve 2 kişinin ölümüne neden olan otel ile ilgili şok eden ayrıntılar ortaya çıktı. 2021 yılında fuhuş baskınından kapatıldı. Ruhsatsız olduğu belirlenen ve mühürlenen otelin, 17 kez mühür fekki suçu işlediği ortaya çıktı.

İstanbul Pendik'te dün sabah saat 08.00 sıralarında Erol Kaya Caddesi'ndeki 7 katlı Otel Yeşilçam'da yangın çıktı. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, 5'inci kattan yayılan alevler bir anda tüm binayı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

2021’DE FUHUŞTAN KAPATILDI

İtfaiye yangına müdahale ederken, ekipler bir yandan da içerde mahsur kalanların kurtarılması için seferber oldu. Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından söndürülen yangında, 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yangında 3 kişi de yaralandı. Yaralılardan 2'sinin yangın sırasında otelin bitişiğindeki binanın çatısına atlayarak kurtulduğu belirlendi.

Can pazarının yaşandığı otelin ise ruhsatsız olduğu ortaya çıktı. Otel 2021’de fuhuş nedeniyle kapatıldığı belirlendi.

17 KEZ MÜHÜR FEKKİ YAPILMIŞ

Aynı işletmenin ruhsatsız olmasından dolayı da 18 Kasım 2021'de işlem gören otel mühürlendi. Ancak otel sahipleri tarafından mühürlenen otelin mühürlerini bozarak 17 kez ‘Mühür fekki’ suçunun işlendiği ortaya çıktı.

17 kez ’Mühür Fekki’ suçu işleyen otel, en son 21 Haziran 2022'de yapılan denetim kapsamında son kez mühürlenerek 'faaliyetten men' edildiği öğrenildi.

MÜHÜR FEKKİ NEDİR?

Mühür bozma suçu, bir şeyin muhafazası veya varlığının mevcut olduğu şekilde korunması için yetkili makamlar tarafından konulan mührün kaldırılması veya mührün konulma gayesine aykırı hareketler yapılmasıyla meydana gelir.