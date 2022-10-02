İstanbullular, yeni açılacak Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metrosunu bekliyor. Özellikle İstanbul'da büyük bir öneme sahip olan ulaşıma, bir hat daha ekleniyor. Peki, Pendik Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu ne zaman açılacak ve durakları neler olacak? İşte, detaylar...

Yeni metro hattının açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımı ile 2 Ekim Pazar günü yani bugün gerçekleşecek.

Pendik Tavşantepe’den başlayıp Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’na ulaşan hattın 7,4 kilometre uzunluğunda olduğunu ve 4 istasyonu bulunduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamalarına göre Pendik - Sabiha Gökçen Havalimanı metrosu Kadıköy - Kartal metro hattıyla birleştirilecek.