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Pembeye boyanan güvercin böyle kurtarıldı!

ABD'nin New York kentindeki Madison Meydanı'nda bulunan pembe güvercin kurtarıldı. Kuşun, muhtemelen bir cinsiyet açıklama partisi, deney ya da düğün eğlencesi nedeniyle pembeye boyandığı belirtildi

Giriş: 01.02.2023 - 14:59 | Güncelleme: ABONE OL
Pembeye boyanan güvercin böyle kurtarıldı!
Pembeye boyanan güvercin böyle kurtarıldı!
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ABD'nin New York kentine bağlı Manhattan'daki Madison Meydanı'nda bir yardımsever, pembeye boyanmış güvercini kurtardı.

Kuş sever, evcil bir cins olan kral güvercini Yukarı Batı Yakası'ndaki kar amacı gütmeyen bir yaban hayatı rehabilitasyon ve eğitim merkezi olan Wild Bird Fund'a götürdü.

'Flamingo' adı verilen güvercinin kötü durumda olduğu açıklandı.

KASITLI OLARAK BOYANMIŞ

Hayvan kurtarma grubu, renkli kuşun kasıtlı olarak boyandığını ve muhtemelen bir cinsiyet açıklama partisi, deney ya da düğün partisinin bir parçası olarak kullanıldığını tespit etti.

Grup, kuşun daha önce hiç uçmamış gibi göründüğünü ve muhtemelen bir kümes hayvanı pazarından satın alındığını ekledi. Kuşta ayrıca uzun süreli yetersiz beslenme belirtileri de görüldü.

Ekip, 'Flamingo'nun yiyecek bulamayacağı, iyi uçamadığı ya da yırtıcılardan kaçamadığı için vahşi doğada hayatta kalamayacağını söyledi.

"KLİNİĞE DAHA ÖNCE PEMBE BİR GÜVERCİNİN GELDİĞİNİ SANMIYORUM"

Yabani Kuş Fonu'ndan Antonio Sanchez, "Kliniğe daha önce hiç pembe bir güvercin geldiğini sanmıyorum, bu yüzden hepimiz oldukça şaşırdık. Açıkçası birilerinin bunu yapmasından tiksindik" dedi.

Yaban Kuşları Fonu yaptığı açıklamada kuşu pembeye boyayarak doğaya bırakanların davranışını kınayarak şöyle konuştu:

"Bu zavallı kuş, vahşi doğada yiyecek bulamayan, iyi uçamayan ya da yırtıcı hayvanlardan kaçamayan evcil bir kuş olarak yeterince kötü durumda. Ancak parlak bir renkte olması onu daha da hedef haline getiriyor."

Kuruluş, "Eğer doğada beyaz bir güvercin ya da kaybolmuş gibi duran evcil bir kuş görürseniz, yardımınıza ihtiyacı var demektir. Lütfen kuşu yakalayın ve yakınınızdaki güvercin kurtarma merkezine ya da hayvan barınağına götürün" diye yazdı.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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