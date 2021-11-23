Pelit Çikolata'nın ham madde temininde yaşanan sıkıntılar ve dövizdeki dalgalanmalar geçici olarak satış ve sevkiyatları kapattığı iddia edilmişti.

Şirket tarafından yapılan açıklamada iddiaların gerçeği yansıtmadığının altı çizilerek şöyle dendi:

Sosyal medya ve WhatsApp gruplarında yazışmalarda yer verilen Pelit şirketlerine ait üretim, satış ve sevkiyatların durdurulduğuna dair yazı gerçeği yansıtmamaktadır. Tüm üretim, satış ve sevkiyatlarımız önceden olduğu şekilde kesintisiz olarak devam edecektir