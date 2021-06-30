Pelin Öztekin'i çileden çıkaran mesaj!

Pelin Öztekin babası Rasim Öztekin ile ilgili çirkin mesajı ifşa etti - Magazin haberleri

HABERTURK.COM

Tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 8 Mart'ta hayatını kaybetmişti. 62 yaşında vefat eden Öztekin'in ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu.

Usta oyuncunun kızı Pelin Öztekin, yaşamını yitiren babasıyla ilgili Twitter'dan kendisine gelen çirkin bir mesajı, "Sen kimsin peki, embesil!" diyerek, ifşa etti.

Ayrıca Öztekin, bu kişinin kendisini engellediğini de, "İki dakikalık giderini, karakterini..." notuyla duyurdu.

"BEN SONUNDA BÜYÜDÜM BABA"

Oyuncu, babasının vefatının birinci haftasında duygusal bir yazı kaleme almıştı. Pelin Öztekin, yayınladığı gönderide şunları söylemişti:

Her şey ne kadar hızlı, aynı gidişin gibi Babiş... Sanki dün kulağına 'Kal benimle, ben daha o kadar büyümedim' diye fısıldayan ben değildim. Sen yine erken davrandın kaptan! Yaka iğnesi gibi boynunda uyuttuğun, omuzunda taşıdığın, tekneden denize attığın, elinden tutup maça götürdüğün, babasını hayranlıkla sahnede izleyen, babasını ustası yapıp o yolda ilerleyen o minik kız çocuğu bir gecede büyüdü. Ben sonunda büyüdüm baba...

"SEN BENİM İLK AŞKIMDIN"

Bugün bir hafta oldu, özlediklerinin, ustalarının, dostlarının yanına göçeli... Daha ne çok anı biriktirip, yaşananlara gülüp geçecektik. Sen yine bana akıllar verecektin, ben 'Offf baba yaaa' diye şımarıklık yapacaktım. Fazla erken değil miydi bu didişmeleri bırakıp, gitmek için? Sen benim ilk aşkım, kahramanım, hayranı olduğum dayanağımdın...

"İYİ Kİ SENİN KIZINIM"

'Babalar kızlarının ilk aşkıdır' lafını anlamayanlara inat, o aşk en çok bize yakıştı Babiş. Yüzümün, gülüşümün en çok benzediği adam, babam... Senin kızın olmak benim için nasıl büyük bir gurursa, ömrüm boyunca senin yolundan gitmek de benim için o kadar kıymetli olacak.

Elveda sana benim daimi yol göstericim... İyi ki senin kızınım, İyi ki sen babiş... Seni şimdiden çok özlüyorum. Seni çok ama çok seviyorum Rasoş'um...

RASİM ÖZTEKİN HAKKINDA

Rasim Öztekin, 1959 yılında İstanbul’da doğdu. Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Basın Yayın Yüksek Okulu’nu bitirdi.

Sahne yaşamında ilk deneyimlerini 1977 yılında Kadıköy Halk Eğitim, İstanbul Akademik Sanatçılar Topluluğu ve Nöbetçi Tiyatro’ da amatör çalışmalarla edindi. 1980 yılının kasım ayında Ferhan Şensoy'un Orta oyuncular topluluğunda profesyonel tiyatro sanatçılığına başladı. 1980-1992 yılları arasında "Şahları da Vururlar", "Kahraman Bakkal Süpermarkete Karşı", "İçinden Tramvay Geçen Şarkı", "İstanbul’u Satıyorum" başta olmak üzere Orta oyuncular Tiyatrosu’nun tüm oyunlarında rol aldı.

1992-1995 yılları arasında televizyonlarda sırasıyla "Müzikomedi" (Nükhet Duru ve Demet Akbağ’la birlikte),"Mega Show" (Hülya Avşar-İbrahim Tatlıses-Demet Akbağ'la birlikte) şov programları yaptı. 1994 yılında Gani Müjde ve Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı "2071'de Türkiye" adlı müzikali sahneye koyup oynadı. Tiyatronun yanı sıra, pek çok sinema ve dizide de rol alan Rasim Öztekin, köşe yazarlığı da yaptı.

2005'te yine Gani Müjde’nin yazdığı Mehmet Ergen’in sahnelediği "Yıldızların Altında" müzikalinde, Beyazıt Öztürk ve Candan Erçetin'le başrolü paylaştı. 2014 yılında Müfit Can Saçıntı’nın yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Birol Güven'in kaleme aldığı "Mandıra Filozofu" adlı filmde Begüm Öner, Kemal Kuruçay, Eser Eyüboğlu ve Ayda Aksel ile birlikte rol aldı.

2016 yılında Hasan Efendi'nin kavuğu, Ferhan Şensoy tarafından kendisine devredildi. Öztekin sonrasında da kavuğu Şevket Çoruh'a vermişti.

KARİYERİ

Film Sayısı: 25

TV Dizisi Sayısı: 25

Tiyatro Oyunu Sayısı: 25

Müzikal Sayısı: 3

ÖDÜLLERİ

1988, Altan Erbulak Ödülleri, En İyi Oyuncu

1995, İsmail Dümbüllü Ödülleri, Yılın En Başarılı Oyuncusu

2003, Afife Tiyatro Ödülleri, Komedi ve müzikal dalında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

2010, KALDER (Kalite Derneği) En Kaliteli Sanatçı ödülü

2011, Yılın Nasrettin Hocası