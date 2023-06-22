"ARTIK ANNE OLDU, ÇALIŞMAZ' DEDİLER"



Öte yandan Ali Demir ve Can Eyüp adında iki çocuğu bulunan Pelin Karahan, daha önce "Sektöre neden kırıldınız" şeklindeki soru karşısında konuyla ilgili üzüntüsünü anlatmıştı.



Oyuncu, "Genel olarak sektöre ve sektördeki arkadaşlarıma kırıldım diyebilirim. Evlenip, çocuk yapıp bir hayata geçtikten sonra 'Sen artık bir şey yapmazsın', 'Oyunculuk yapmana gerek yok', 'Artık anne oldu, çalışmaz', 'Eşinin durumu da iyi, ihtiyacı yok zaten' gibi bir tavır gördüm! Ondan çok rahatsız oldum. Ben oyuncuyum. Evet, çocuk doğurdum, emzirmek vs. için bir ara verdim, sonra devam edeceğim. Bu nasıl bir algıdır?" demişti.