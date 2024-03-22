Pelin Karahan'dan Demet Evgar'a övgü dolu sözler

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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Pelin Karahan, Sarıyer'deki AVM'den çıkarken objektiflere yansıdı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncu; "Görüşmeler yapıyorum, şu sıralar senaryo okuyorum. Bakalım güzel bir diziyle ekranlara dönmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"DEMET EVGAR'IN OYUNCULUĞU BENİ BÜYÜLÜYOR"

Ayrıca Türk dizilerini takip ettiğini dile getiren Pelin Karahan, SHOW TV'de ekrana gelen 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?' dizisi için övgü dolu sözlerde bulundu. Karahan, dizide 'Bahar' karakterine hayat veren meslektaşı Demet Evgar için; "Televizyondaki dizileri takip etmekten keyif alıyorum. 'Bahar' dizisini izlerken Demet Evgar'ın muhteşem oyunculuğu beni büyülüyor" dedi.