Pelin Karahan eşinin sağlık durumunu paylaştı

HABERTURK.COM

Oyuncu Pelin Karahan, eşinin sağlık durumu ile ilgili kendi sosyal medyasından paylaşımda bulundu. Karahan yaptığı paylaşımda, "Sosyal medyada ve basında çıkan haberlerden dolayı bu açıklamayı yapma gereği duyuyorum. Eşim Bedri Güntay, bugün teşhisi konulan akciğer embolisi nedeni ile acil ameliyata alınmıştır. Yapılan anjiyo gayet başarılı geçti. Şu anda hastanede gözetim altında. Arayan soran herkese çok teşekkürler, şu an aramalara ve mesajlara dönemiyorum. Anlayışınız için teşekkürler. Sevgiler" dedi.

Akciğer embolisi, akciğerlerdeki damarların birinde pıhtı ya da başka bir materyal nedeniyle gelişen tıkanıklık olarak tanımlanabilir. Çoğu durumda, bacaklarda oluşan kan pıhtılarından kaynaklanan akciğer embolisi, nadiren de olsa vücudun başka bölümlerinde oluşan pıhtı ya da başka maddeler nedeniyle de oluşabilmektedir.