"ARTIK ANNE OLDU, ÇALIŞMAZ' DEDİLER"
38 yaşındaki oyuncu, "Genel olarak sektöre ve sektördeki arkadaşlarıma kırıldım diyebilirim. Evlenip, çocuk yapıp bir hayata geçtikten sonra 'Sen artık bir şey yapmazsın', 'Oyunculuk yapmana gerek yok', 'Artık anne oldu, çalışmaz', 'Eşinin durumu da iyi, ihtiyacı yok zaten' gibi bir tavır gördüm! Ondan çok rahatsız oldum. Ben oyuncuyum. Evet çocuk doğurdum, emzirmek vs. için bir ara verdim, sonra devam edeceğim. Bu nasıl bir algıdır; eşinin durumu iyi, ihtiyacı da yok" dedi.