Pelin Çelik: Eda Erdem süper bir kaptan

2024 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nı kazanan Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı'nın genel menajeri Pelin Çelik, "Sezona kupayla başlamak bizim için umut verici bir şey." dedi.

Çelik, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda Eczacıbaşı Dynavit'i 3-1 yendikleri maçın ardından AA muhabirine açıklamada bulundu.

"EDA ERDEM SÜPER BİR KAPTAN"

Eczacıbaşı'nı da tebrik eden Çelik, "Çok mutluyuz. Güzel bir mücadele oldu. Eczacıbaşı'nı da kutluyoruz. Her iki takım da birbirine denk, iyi oyunculardan kurulu. Saha içinde bir taktik savaşı oldu. Sezona kupayla başlamak bizim için umut verici bir şey. Takımımıza güven verdi." diye konuştu.

Kaptan Eda Erdem Dündar'ı kupayı 18 yaşındaki Liza Safranova'nın kaldırmasını istemesiyle ilgili Çelik, "Kaptan her zaman böyle yapıyor. Eda'nın kaptanlığında genelde genç oyuncular kaldırıyor. Eda süper bir kaptan. Kendisine ne yapsa yakışıyor." ifadelerini kullandı.