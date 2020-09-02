"4 SENEMİZİN HER SANİYESİ İÇİN ŞÜKÜRLER OLSUN"

Anıl Altan da Instagram hesabından eşi ile çekildiği bir video paylaşarak altına şu notu düştü:

Bu 4 senemizin her saniyesi için şükürler olsun. Ve sana çok teşekkür ederim güzel karım. Seninle ve güzel kızlarımla yaşayacağımız günlerimizi daha nice senelerimizi merakla ve heyecanla bekliyorum. Seni çok seviyorum.