Şu aralar yeni evlerine yerleşmeye çalışan oyuncu, kızlarıyla yerde oynarken çekilen bir kareye, "Biri kaçıyor diğerini yakalıyorum" diyerek şu sözleri sıraladı:

Suratımdaki fluluk çekim hatası değil, artık flu bir insanım. Çünkü çok hızlı hareket ediyorum.