"Alin ve Lina babacı!"

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Pelin Akil, önceki gün kendisi gibi oyuncu olan eşi Anıl Altan ve ikiz kızları Alin ile Lina'yla birlikte Arnavutköy'de görüntülendi.

"FAYDALI OLMASINI İSTİYORUZ"

Bir mekandan çıkarken objektiflere yansıyan çiftten Altan, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Oyuncu, "Ailece bir reklam filmimiz olacak. Çok reklam filmi geliyor ama biz çok düşünüyoruz. Faydalı olmasını istiyoruz." dedi.

"ALİN İLE LİNA BABACI!"

Akil ise muhabirlerin, "Hem set hem de iki çocuk zor olmuyor mu?" sorusuna yanıt verdi. Pelin Akil, "Zorluk demeyelim de babaya düşkünler, babacılar. Ben setten dönmüşüm, koşa koşa eve gidiyorum onları uyutayım diye ama onlar, 'Bizi baba uyutsun' diyorlar. Ayakları üzerinde duran, çalışan annelerini örnek alacakları için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.