Kötü haberi duyurdu: Umarım kızlarıma bir şey olmaz!

Son dakika magazin haberleri | Pelin Akil korona pozitif: Umarım kızlarıma bir şey olmaz!

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Kendisi gibi oyuncu olan Anıl Altan ile mutlu bir evlilik sürdüren ve Alin'le Lina adında ikiz kızları olan Pelin Akil, İstanbul'da etkili olan kar yağışının keyfini çıkarmıştı.

"MEYDAN OKUMA VEYA ZATÜRRE?" DEMİŞTİ

Mayosuyla evlerinin bahçesinde biriken karların üzerine kendisini bırakan Akil, o anları, "Uzun zamandır yapmak istediğim... Meydan okuma veya zatürre?" notuyla Instagram'dan paylaşmıştı.

KORONA POZİTİF!

Ünlü oyuncu, bu gönderisinin ardından kötü haberi duyurdu. Dün rahatsızlanan Pelin Akil, "Zatürre kazandı. Zatürre olmasam da yine faranjit..." ifadelerini kullandı. Durumu ağırlaşınca hastaneye giderek test yaptıran oyuncu, koronavirüse yakalandığını açıkladı.

"UMARIM KIZLARIMA BİR ŞEY OLMAZ"

İkiz kızları bulunan Akil, konuyla alakalı, "Biraz önce ben de elendim a dostlar. Hızlı testim negatif, PCR testim pozitif. Umarım kızçelerime bir şey olmaz." şeklinde konuştu.

Takipçilerinden Pelin Akil'e "Geçmiş olsun." mesajları yağdı.

2016 YILINDA EVLENDİ

Öte yandan mutlu aile pozlarını sık sık sosyal medyadan yayınlayan ve 2016'da evlenen Pelin Akil ile Anıl Altan, ikiz kızları Alin ve Lina'yı 2019 yılında kucaklarına almıştı.