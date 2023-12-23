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        Haberler Televizyon Pele: Bir Efsanenin Doğuşu filmi oyuncuları kimler? Pele: Bir Efsanenin Doğuşu konusu nedir?

        Pele: Bir Efsanenin Doğuşu filminin oyuncuları kimler ve konusu nedir?

        Pele: Bir Efsanenin Doğuşu filmi 23 Aralık Cumartesi akşamı televizyon ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Dünya futbol efsanesi Pele'nin hayatını konu alan film 2016 yılında beyaz perdeye aktarılmıştır. Senaryosunu ve yönetmenliğini Michael Zimbalist, Jeff Zimbalis üstlendiği Pele: Bir Efsanenin Doğuşu filminin konusu ve oyuncu kadrosu sinemaseverler tarafından araştırılmaya başlandı. İşte Pele: Bir Efsanenin Doğuşu filmi hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2023 - 18:35 Güncelleme: 23.12.2023 - 18:35
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        • 1

          Pele: Bir Efsanenin Doğuşu filmi televizyon ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Film, Brezilyalı fubol efsanesi Pelé'nin hayatı ve 1958 FIFA Dünya Kupasını kazanmak için Brezilya millî futbol takımı ile yaptığı yolculuğunu konu almıştır. Peki, "Pele: Bir Efsanenin Doğuşu filmi oyuncuları kimler? Pele: Bir Efsanenin Doğuşu konusu nedir?" İşte Pele: Bir Efsanenin Doğuşu (Pele: Birth of a Legend) filminin konusu ve oyuncu kadrosu...

        • 2

          PELE FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

          Kevin de Paula .... Pelé, 13-17 yaş arası

          Leonardo Lima Carvalho .... 10 yaşındaki Pelé

          Seu Jorge .... Dondinho, eski futbolcu ve Pele'nin babası

          Mariana Nunes .... Celeste, Pele'nin annesi

          Vincent D'Onofrio .... Feola, 1958 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya milli takımının teknik direktörü

          Milton Gonçalves .... Waldemar de Brito, futbolun ilk günlerinde Pele'yi keşfeden eski Brezilyalı futbolcu ve izci

          Diego Boneta .... José Altafini "Mazzola", İtalyan-Brezilyalı futbolcu ve eski kabadayı

          Colm Meaney .... George Raynor, 1958 FIFA Dünya Kupası'nda İsveç milli takımının teknik direktörü

          Felipe Simas .... Garrincha, Brezilyalı futbolcu

          Fernando Caruso .... Zito, Brezilyalı futbolcu

          Rodrigo Santoro .... Brezilyalı spiker

          Pelé .... Otel lobisinde oturan adam

        • 3

          PELE FİLMİ KONUSU NEDİR?

          Pelé: Bir Efsanenin Doğuşu (İngilizce:Pelé: Birth of a Legend) Brezilyalı futbolcu Pelé'nin hayatı ve 1958 FIFA Dünya Kupasını kazanmak için Brezilya millî futbol takımı ile yaptığı yolculuğa dair bir Amerikan biyografik filmidir. Film Jeff Zimbalist ve Michael Zimbalist tarafından yönetildi ve senaryosu yazıldı.

          Filmde Kevin de Paula, Vincent D'Onofrio, Rodrigo Santoro, Diego Boneta, Colm Meaney ve Pelé küçük rollerde yer aldılar. Film, Pelé karakteri ile babası arasındaki ilişkiye odaklanıyor.

          Fotoğraf çekimleri Eylül 2013'te Rio de Janeiro'da başladı ve çekimler 2014 yılının sonuna kadar sürdü. Film, eleştirel anlatımdaki kusurları işaret ederek derinsel eksikliğini eleştiren olumsuz eleştiriye yanıt verdi.

          PELE FİLMİ HAKKINDA

          Filmin fotoğraf çekimleri 30 Eylül 2013 tarihinde Rio de Janeiro'da başladı. 9 Şubat 2014 tarihinde, filmin 2014 FIFA Dünya Kupası sırasında yayınlanmayacağı açıklandı. Çünkü montajı yapılıyordu ve bazı çekimler yapılmaktaydı.

          Film tamamen Brezilya'da çekildi, sırasıyla Leonardo Carvalho ve Kevin de Paula sırasıyla 9 ve 17 yaşlarında yükselen yıldızı oynuyorlardı. Pele: “Genç benliğimi oynayan iki genç oyuncu hem ekranda hem de futbol sahasındaki yeteneklerinin kanıtı olarak gerçek yıldızlar olacak” dedi.

          Zimbalist, Pele'nin erken yaşantısına dramatik nedenlerle odaklanmak istediklerini belirterek, bunun sebebini şöyle açıkladı: "1950 (Dünya Kupası) kaybından (Uruguay'a karşı) Brezilya ulusal kimliğinin doğuşuna paralel bir efsanenin doğuşuydu) ve 1950'de (Dünya Kupası) Maracana stadyumunda (Uruguay'a karşı) kaybediyordu.".[6] Film, Pele ve babası arasındaki ilişkiye odaklanıyor.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

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