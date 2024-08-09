Peker Açıkalın'ın eşinden açıklama
Peker Açıkalın'ın beyin kanaması geçirdiği basına yansıdı. Ünlü oyuncunun eşinden konuyla ilgili açıklama geldi
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Uzun süredir ekranlardan uzak olan Peker Açıkalın, beyin kanaması geçirdiğine dair bir iddia basına yansıdı.
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Peker Açıkalın'ın konuşma yetisini kaybettiği ve bir dizi ameliyat geçireceği belirtildi.
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Çıkan haberlerin ardından oyuncunun eşi Çilem Akalın açıklama yaptı: 4 ay önce ameliyat olduğunu. Eşim gayet iyi ve sağlıklı. Lütfen bu asılsız haberlere inanmayın.
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Peker Açıkalın, 2011 yılında da kalp krizi geçirerek ölümden dönmüştü.