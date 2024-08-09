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        Haberler Magazin Peker Açıkalın'ın eşinden açıklama - Magazin haberleri

        Peker Açıkalın'ın eşinden açıklama

        Peker Açıkalın'ın beyin kanaması geçirdiği basına yansıdı. Ünlü oyuncunun eşinden konuyla ilgili açıklama geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2024 - 12:00 Güncelleme: 09.08.2024 - 15:15
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          Uzun süredir ekranlardan uzak olan Peker Açıkalın, beyin kanaması geçirdiğine dair bir iddia basına yansıdı.

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          Peker Açıkalın'ın konuşma yetisini kaybettiği ve bir dizi ameliyat geçireceği belirtildi.

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          Çıkan haberlerin ardından oyuncunun eşi Çilem Akalın açıklama yaptı: 4 ay önce ameliyat olduğunu. Eşim gayet iyi ve sağlıklı. Lütfen bu asılsız haberlere inanmayın.

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          Peker Açıkalın, 2011 yılında da kalp krizi geçirerek ölümden dönmüştü.

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