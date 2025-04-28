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        Haberler Magazin Peker Açıkalın'dan hastane paylaşımı

        Peker Açıkalın'dan hastane paylaşımı

        Ünlü oyuncu Peker Açıkalın, hastanelik oldu. Hasta yatağından paylaşımda bulunan Açıkalın; "Hayatı ciddiye almak lazım" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.04.2025 - 11:25 Güncelleme: 28.04.2025 - 11:25
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        Hastaneden paylaştı
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        2006 - 2007 arasında yayınlanan 'Avrupa Yakası'nda canlandırdığı 'Gaffur Aksoy' karakteriyle özdeşleşen Peker Açıkalın, hastaneden video paylaştı.

        Peker Açıkalın; "Dün akşam damalarımı bulamadılar. Nasıl bulamadılar, onu da bilmiyorum. İçine girip sondaj yaptılar" diyerek esprili bir açıklama yaptı. Açıkalın, paylaşımına da; "Hayatı ciddiye almak lazım" notunu düştü.

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        2011'de kalp krizi geçirerek sağlık sorunu yaşayan Peker Açıkalın'ın geçtiğimiz yaz beyin kanaması geçirerek konuşma yetisini kaybettiği iddia edilmişti. 62 yaşındaki Açıkalın, söz konusu iddiayı; "Sağlığım yerinde. Konuşmamda ve yürümemde bir sakatlık yok" cümlesiyle yalanlamıştı.

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