Peker Açıkalın: Cemil İpekçi değil, Seyit Onbaşı
Oyuncu Peker Açıkalın, değişimini Cemil İpekçi'ye benzetenlere yanıt vererek; "Son imajım, sayın Cemil İpekçi bey değil, Çanakkaleli Seyit Onbaşı'dır" dedi
'Avrupa Yakası'nda canlandırdığı 'Gaffur Aksoy' karakteriyle özdeşleşen Peker Açıkalın'ın son imajı sosyal medyada çok konuşuldu.
Sosyal medya hesabından yeni fotoğraflarını paylaşan Peker Açıkalın'ın yeni imajı dikkat çekti.
Peker Açıkalın, kendisini Cemil İpekçi'ye benzetenlere yanıt verdi.
Cemil İpekçi
Oyuncu; "Son imajım, sayın Cemil İpekçi bey değil, Çanakkaleli Seyit Onbaşı'dır" yanıtını verdi.
Seyit Onbaşı
Çanakkale Savaşı'nın kahramanlarından Koca Seyit (Çabuk) Onbaşı, Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale cephesinde, mermileri sırtlayarak top kundağına yerleştirmeyi başarmış ve Birleşik Krallık'a ait Ocean Zırhlısı'nı dümenden vurarak kontrolden çıkmasına ve bir mayına çarpıp batmasına sebep olmuştur.