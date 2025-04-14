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        Haberler Magazin Peker Açıkalın: Cemil İpekçi değil, Seyit Onbaşı - Magazin haberleri

        Peker Açıkalın: Cemil İpekçi değil, Seyit Onbaşı

        Oyuncu Peker Açıkalın, değişimini Cemil İpekçi'ye benzetenlere yanıt vererek; "Son imajım, sayın Cemil İpekçi bey değil, Çanakkaleli Seyit Onbaşı'dır" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.04.2025 - 11:44 Güncelleme: 14.04.2025 - 11:46
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        "Cemil İpekçi değil, Seyit Onbaşı"
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        'Avrupa Yakası'nda canlandırdığı 'Gaffur Aksoy' karakteriyle özdeşleşen Peker Açıkalın'ın son imajı sosyal medyada çok konuşuldu.

        Sosyal medya hesabından yeni fotoğraflarını paylaşan Peker Açıkalın'ın yeni imajı dikkat çekti.

        Peker Açıkalın, kendisini Cemil İpekçi'ye benzetenlere yanıt verdi.

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        Cemil İpekçi

        Oyuncu; "Son imajım, sayın Cemil İpekçi bey değil, Çanakkaleli Seyit Onbaşı'dır" yanıtını verdi.

        Seyit Onbaşı

        Çanakkale Savaşı'nın kahramanlarından Koca Seyit (Çabuk) Onbaşı, Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale cephesinde, mermileri sırtlayarak top kundağına yerleştirmeyi başarmış ve Birleşik Krallık'a ait Ocean Zırhlısı'nı dümenden vurarak kontrolden çıkmasına ve bir mayına çarpıp batmasına sebep olmuştur.

        Değişimi "vay canına" dedirtti
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        #peker açıkalın

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