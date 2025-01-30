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        Haberler Bilgi Ekonomi Pegasus yurt dışı kampanyası sona eriyor! Pegasus 11 euro yurt dışı ucuz bilet kampanyası uçuş rotaları nedir?

        Pegasus yurt dışı kampanyası bugün bitiyor! Bilet fiyatları 11 eurodan başlıyor

        Pegasus, yurt dışı seyahatlerini planlayan yolcular için başlattığı yeni kampanya kapsamında biletleri 11 eurodan başlayan fiyatlarla satışa sundu. Bugün sonlanacak kampanya, toplamda 200 bin koltukla sınırlandırıldı. Kampanya kapsamında Light Paket tercih eden yolcular, ek kabin bagajı hakkını 9 euro karşılığında satın alabilecek. Ayrıca, 12 kiloluk uçak altı bagajı hakkı da yine 9 euro olarak fiyatlandırıldı. İşte, Pegasus yurt dışı kampanyası hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2025 - 09:52 Güncelleme: 30.01.2025 - 09:52
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        • 1

          Pegasus, yurt dışı bilet kampanyası bugün sona eriyor. İKampanya kapsamında Priştine, Bükreş, Saraybosna, Berlin, Düsseldorf ve Zürih gibi birçok popüler destinasyona uygun fiyatlarla uçuş imkânı sunuluyor. Kampanyadan yararlanan yolcular, 17 Şubat 2025 - 30 Haziran 2025 tarihleri arasında seyahat edebilecek. İşte, detaylar...

        • 2

          PEGASUS 11 EURODAN BAŞLAYAN FİYATLARLA BİLET KAMPANYASI BAŞLATTI

          Pegasus, seçili tek yön yurt dışı uçuşlarında 11 euro artı vergilerden başlayan fiyatlar sunuyor. 200 bin koltuğun ayrıldığı kampanyada biletler Pegasus internet sitesi veya mobil uygulamadan alınabilir.

        • 3

          PEGASUS BİLET KAMPANYASI NE ZAMAN BİTİYOR?

          29 Ocak tarihinde başlayan kampanya iki gün sürecek ve 30 Ocak saat 23.59'da sonlanacak.

        • 4

          UÇUŞ TARİHİ NEDİR?

          29-30 Ocak'ta bilet alan yolcular 17 Şubat ile 30 Haziran arasında seyahatlerini gerçekleştirecek.

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