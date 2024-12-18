Pegasus Hava Yolları, tecrübeli ve tecrübesiz kabin memuru alımlarına hız kesmeden devam ediyor. İlanda, adayların belirli kriterleri karşılaması bekleniyor. Boy-kilo uyumu, mezuniyet durumu, yabancı dil bilgisi ve ikamet şartları başvuru için temel gereklilikler arasında yer alıyor. Adaylar, halen açık olan ilanlara iş arama platformları üzerinden başvurarak havacılık sektöründe kariyer yapma fırsatını yakalayabilir. İşte, Pegasus kabin memuru alımıyla ilgili tüm detaylar ve başvuru şartları...