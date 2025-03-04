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        Haberler Bilgi Ekonomi Pegasus'tan 9 euro'luk İzmir-Ankara kalkışlı Pegasus yurt dışı kampanyası bilet satışı tarihleri, seyahat tarihi, geçerli olduğu seferler

        Pegasus'tan 9 euro'luk yurt dışı kampanyası! İşte Pegasus kampanyasının geçerli olduğu sefer hatları

        Pegasus, İzmir ve Ankara kalkışlı uçuşları kapsayacak şekilde indirimli yurt dışı kampanyası başlattı. 9 eurodan başlayan bilet fiyatları 17 Mart-30 Haziran 2025 tarihleri arasındaki yurt dışı direkt uçuşlar için geçerli olacak. İşte, Pegasus bilet kampanyası...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2025 - 12:02 Güncelleme: 04.03.2025 - 12:02
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        • 1

          Pegasus, 9 eurodan başlayan fiyatlarla yurt dışı bilet kampanyası başlattı. İki gün sürecek kampanya İzmir ve Ankara’dan yurt dışına direkt yapılacak uçuşları kapsayacak. Kampanya Pegasus internet sitesi (www.flypgs.com) ve Pegasus mobil yygulaması üzerinden satın alınan biletlerde geçerlidir. İşte, Pegasus yurt dışı kampanyası...

        • 2

          PEGASUS 9 EURO YURT DIŞI KAMPANYASI TARİHLERİ

          Kampanya, 4-5 Mart 2025 (Türkiye yerel saatine göre 4 Mart 2025 saat 09.15’ten itibaren 5 Mart 2025 saat 23.59’a kadar satışın, ödemenin ve biletlemenin tamamlanmış olması şartıyla geçerlidir) tarihleri arasında biletlemesi yapılacak ve burada belirtilen Kampanyanın Geçerli Olduğu Uçuş Tarihi aralığında ve Kampanyanın Geçerli Olduğu Hatlar dahilinde gerçekleştirilecek olan seçili uçuşlarda geçerlidir.

        • 3

          PEGASUS İNDİRİMLİ BİLET KAMPANYASI SEYAHAT TARİHİ

          Kampanya, 17 Mart 2025- 30 Haziran 2025 (Türkiye yerel saatine göre , 17 Mart 2025 saat 00.01’den itibaren 30 Haziran 2025 saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ve aşağıda belirtilen hatlarda seçili yurt dışı uçuşları için geçerli olacaktır.

        • 4

          KAMPANYANIN GEÇERLİ OLDUĞU HATLAR

          9€ + vergilerle olan hatlar:

          İzmir-Üsküp-İzmir

          İzmir-Bakü-İzmir

          Ankara-Viyana-Ankara

          Ankara-Kopenhag-Ankara

          Ankara-Berlin-Ankara

          Ankara-Hamburg-Ankara

          Ankara-Amman

          Ankara-Duesseldorf

          Ankara-Frankfurt

          İzmir-Krakow

          Köln-Ankara

          Lizbon-Ankara

          Lizbon-İzmir

          Londra (GB)-Ankara

          Londra (GB)-İzmir

          Stuttgart-Ankara

        • 5

          19€ + vergilerle olan hatlar:

          Ankara-İmam Humeyni-Ankara

          Ankara-Podgorica-Ankara

          Ankara-Varşova-Ankara

          İzmir-Podgorica-İzmir

          İzmir-Varşova-İzmir

          Ankara-Krakow

          Ankara-Lizbon

          Ankara-Londra (GB)

          Erbil-Ankara

          İzmir-Lizbon

          İzmir-Londra (GB)

          Krakow-İzmir

        • 6

          29€ + vergilerle olan hatlar:

          Ankara-Erbil

          Krakow-Ankara

          49€ + vergilerle olan hatlar:

          Ankara-Almatı

          İzmir-Moskova

          59€ + vergilerle olan hatlar:

          Almatı-Ankara

          Moskova-İzmir

        • 7

          Diğer hatlar:

          Frankfurt-Ankara (1€ + vergilerle)

          Viyana-İzmir (1€ + vergilerle)

          Duesseldorf-Ankara (3€ + vergilerle)

          Amman-Ankara (5€ + vergilerle)

          Ankara-Köln (8€ + vergilerle)

          Ankara-Stuttgart (9€ + vergilerle)

          Frankfurt-İzmir (14€ + vergilerle)

          Duesseldorf-İzmir (16€ + vergilerle)

          İzmir-Viyana (19€ + vergilerle)

          İzmir-Köln (23€ + vergilerle)

          Münih-İzmir (24€ + vergilerle)

          İzmir-Stuttgart (26€ + vergilerle)

          Berlin-İzmir (28€ + vergilerle)

          Stuttgart-İzmir (28€ + vergilerle)

          İzmir-Berlin (32€ + vergilerle)

          İzmir-Duesseldorf (32€ + vergilerle)

          İzmir-Frankfurt (32€ + vergilerle)

          İzmir-Münih (34€ + vergilerle)

          Köln-İzmir (34€ + vergilerle)

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