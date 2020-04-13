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Pegasus Hava Yolları koronavirüs için alınan ilave tedbirler doğrultusunda 1 Mayıs'tan 15 Mayıs'a kadar tüm seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Şirketin internet sitesinde ''Korona virüsü için alınan ilave tedbirler doğrultusunda 01.05.2020 tarihinden 15.05.2020 tarihine kadar tüm seferlerimiz iptal edilmiştir'' denildi.

Pegasus Hava Yolları, koronavirüs için alınan ilave tedbirler doğrultusunda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün talimatı ile 29 Mart'tan itibaren 30 Nisan'a kadar olan tüm yurt içi seferlerini iptal etmişti.

İptal olan uçuşlardan doğan ücretsiz açığa alma işlemi flypgs.com ve Pegasus Mobil Uygulaması üzerinden yapılabilecek. Açık bilet 1 yıl süreyle dilenen rotada kullanılabilecek. Açık bilet kullanılmadığı takdirde uçuş yasakları kalktıktan 2 ay sonra ücretsiz iade hakkı verilecek.

İptal olan uçuşlardan doğan ücretsiz değişiklik ve iade işlemi sadece çağrı merkezi aranarak gerçekleştirilebilecek.

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