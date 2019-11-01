Peeling, cildin günlük temizliği ile sağlanamayan tam derin temizlenmesi için ve ölü derilerden arındırmak için yapılan uygulamadır. Cilde tazelik, nefes alma, canlılık ve parlaklık kazandırmaya yarar. Peeling yapılması kan akışını da hızlandırarak cildin renginin de doğal halini almasına yardımcı olur.

Cilt gün boyu birçok kirlenme etkisi altında kalır. Çevresel etkenler, makyaj uygulamaları, kullanılan kozmetik ürünlerin etkisi, sigara dumanı, hava kirliliği ve yaşlanma etkileri cilde oldukça fazla sağlıksız bir görünüm kazandırmaktadır. Bu durum günlük koşuşturmanın içerisinde cildimizi ihmal etmemize ve gereken bakımı sağlamamasına etken olmaktadır. Böylece biriken birçok kir ya da kimyasal etkenler cildin soluklaşarak canlılığını ve sağlığını yitirmesine etken olmaktadır.

Peeling uygulamaları; yüzeysel, orta ve derinlemesine uygulanma yöntemleri içerir. Yüzeysel peeling evde kendiniz yapabileceğiniz doğal yöntemlerle uygulanan peelingdir. Orta ve derinlemesine peeling uygulaması ise, profesyonel olarak uygulama yapılan peeling yöntemidir.

Hafif peelig uygulaması evde ya da uzman bir kişi tarafından meyve asitleri kullanılarak yapılan soyma işlemidir. Sadece hafif bir kızarıklık oluşur ve günlük hayata dönecek şekilde çabuk iyileşme sağlanır.

Orta peeling; solüsyonlar verilerek kimyasal olarak uygulanan bir yöntemdir. Kimyasal peeling buna örnek peeling yöntemidir. Bu yöntemde kimyasal solüsyon ile cildin alt derinliğine inilerek kolajen yapısı ve elastiki lifleri canlandırılır.

Derinliğine peeling, lazer gibi yöntemlerle seanslar halinde daha derin lekeler, kırışıklıklar ve gençleşme için uygulanmaktadır.