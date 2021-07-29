Pedro Castillo’nun yemin konuşmasında satır başlıkları

Ülkenin İspanya'dan bağımsızlığını ilan etmesinin 200. yıl dönümünün kutlandığı günde yemin konuşması yapan Castillo, Peru'da sınıfları ve ırkları ayıran sömürge dönemi bölünmelerinin devam ettiğine dikkat çekti.
Yemin törenindeki konuşmasında, ‘‘Bu ülke ilk kez bir köylü tarafından yönetilecek.’’ açıklamasında bulunan Castillo, "İnka İmparatorluğu'nun yenilgisi sömürge çağını doğurdu ve bu güne kadar devam eden kastlar ve farklılıklar kuruldu’’ ifadelerine yer verdi.
Uzlaştırıcı bir tonla konuşan sosyalist öğretmen, kendisine has geleneksel şapkasını taktığı konuşmasında özel mülkiyete saygı durma sözünü de yineledi ancak Castillo’nun seçilmesi ülkedeki büyük yatırımcıları korkuttuğu biliniyor. Konuşmasında, Peru ekonomisinin kilit sektörü olan madencilikte çalışanlar için de net kurallara dikkat çekti.
Marksist bir parti tarafından desteklenen ilkokul öğretmeni Castillo, özellikle Perulular arasındaki eşitsizliklere odaklanıyor. Ülkedeki zorlu ve kutuplaşmış seçim sürecindeki seçimler kapsamında ABD'de eğitim gören Keiko Fujimori'ye karşı az bir farkla kazandığı bildirilmişti.
Castillo’nun bu süreçte karşılaşacağı zorluklardan biri de kabinenin kurulmasına yönelik olacak. Hem partisi içindeki hem de muhalefet partileriyle gerilimler, Castillo’nun hayalindeki reformu gerçekleştirmesinin önündeki engellerden biri.
Reuters, ülkede ekonomi bakanı görevine ılımlı bir ekonomist olduğu bilinen Pedro Francke’nin geleceğini öngörüldüğünü söyledi.
HÜKÜMET SARAYINDA YAŞAMAYACAK
Castillo, ‘‘Pizarro Evi’’ olarak bilinen hükûmet sarayında ise yaşamayacağını bildirdi. Perulu öğretmenin bu kararı, sembolik bir adım olarak da algılandı. Görkemli saray, Peru’nun başkenti Lima’da bulunuyor.
PEDRO CASTILLO
Castillo, devlet başkanı seçildiği takdirde, ülkeyi "yağmalamakla" suçladığı yabancı madencilerle yapılan sözleşmeleri gözden geçireceği konusunda uyarıda bulunmuştu.
Artan vergilerden elde edilecek gerili eğitim ve sağlık için kullanacağını açıklayan Castillo, ''Servetimizi kamulaştırmalı, Perulular için çalıştırmalıyız.'' sözlerini seçim öncesinde ilk 100 gün hedefi için söylemişti.
Öğretmen ve sendika lideri olan Castillo, seçilmesi takdirde görevdeki ilk 100 günü için planlarını özetleyen yol haritasında, "karma ekonomi" yaklaşımını benimseyeceğini ve devletin rolünü güçlendireceğini belirtti.
Kırmızı metalin dünyadaki en önemli üreticilerinden olan Peru'nun bakır üretimindeki rolüne rağmen, düşük fiyatlardan şikayet ederek vergilerin arttırılması gerektiğini söyledi.
Castillo, Peru'da iş dünyası elitini zayıflatmak ve devlete ekonomide daha baskın bir rol vermek için anayasayı yeniden düzenlemek istediğini vurgulamıştı.
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