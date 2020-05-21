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Pedagog nedir? Pedagog hangi alanlarda hizmet verir? Çocuklar için pedagog desteği

Çocuk psikolojisi ve davranışları üzerine uzman olan pedagoglar, çocukları en iyi şekilde yetiştirme konusunda da ebeveynlere rehberlik yaparlar. Peki pedagog nedir? Nasıl pedagog olunur? Nerede ve hangi alanlarda hizmet verir? Çocuklar için pedagog desteği gereken durumlar nelerdir?

21.05.2020 - 08:30 | Güncelleme: ABONE OL
Pedagog

Pedagog, çocukların öncelikle psikolojisini ve zihinsel gelişimini takip ve gözlemini yapan muhtemel sorunlara karşı danışmanlık yaparken çözüm üretebilen uzmanlardır. Pedagoglar, yalnızca psikolojik sorunlar için değil doğru çocuk yetiştirme adına ebeveynlere fiziksel, zihinsel ve sosyal açıdan rehberlik yapan kişilerdir.

Pedagoglar Nerede Çalışır

Pedagoglar, MEB’e bağlı bulunan okullarda psikolojik danışman veya rehber olarak çalışabilir, aynı görevle yine tüm özel okullarda danışmanlık hizmeti verebilirler, üniversitelerin akademik personel kadrolarında çalışabilirler, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde çalışabilirler,sosyal hizmetlere bağlı kurumlarda psikolojik danışman olarak görev alabilirler. Görüldüğü gibi birden çok seçenek vardır ve pedagogluk, psikolojik danışmanlık her zaman ihtiyaç duyulacak bir sektör olarak, geleceğimizin mimarı çocuklarımızın sağlık ve gelişiminde önemli rol oynayacak bir meslek koludur.

Çocuğum İçin Hangi Durumlarda Pedagog Desteği Almalıyım

  • Çocuğunuz paylaşmayı bir türlü öğrenemiyorsa
  • Çocuğun yalan söylediği durumlarda
  • Çocuk sık sık kardeşleriyle kavga ediyorsa
  • Çocukta oyun ve teknoloji bağımlılığı varsa
  • Çocukta inatçılık varsa
  • Çocuğun beslenme alışkanlıklarında sorun varsa
  • Çocuğun sosyal uyum sorunları varsa
  • Çocuğun bağlanma problemi varsa
  • Çocuğun tuvalet eğitimi ve bu gibi durumlarda pedagog desteğine başvurmanız gerekmektedir.

Pedagoglar bu ve benzeri konularda danışman rolünü üstlenirler. Ruhsal problemleri tıbbi yöntemlerle tedavi etmek ise çocuk psikiyatristlerinin görev alanına girmektedir. Terapi yöntemleriyle çocuğu tedavi etme görevi ise çocuk psikologlarına ait bir alandır. Bu sebeple tedavinin ve yönlendirmenin yetersiz olduğu durumlarda pedagoglar ile psikiyatristler ya da psikologlar birlikte çalışarak çocuğun sorunlarını farklı açılardan tespit ederek çözüm yoluna işbirliği kurarak daha kolay ulaşabilirler.

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