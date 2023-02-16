Yardım için İstanbul konserinin afişini imzalayacak

'Pearl Jam'in internet sitesinde başlatılan ve grubun ABD ile Kanada'daki hayranlarına özel düzenlenen kampanya sonunda bağış yapanlardan biri ödüllendirilecek.

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