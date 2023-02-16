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Haberler Dünyadan 'Pearl Jam' depremzedelere yardım için İstanbul konserinin afişini imzalayacak - Deprem haberleri

'Pearl Jam'den depremzedelere yardım

Müzik grubu Pearl Jam, depremzedelere yardım için İstanbul konserinin afişini imzalayacak

Giriş: 16.02.2023 - 12:34 | Güncelleme: ABONE OL
'Pearl Jam' depremzedelere yardım için İstanbul konserinin afişini imzalayacak - Deprem haberleri
Yardım için İstanbul konserinin afişini imzalayacak
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ABD'li rock müzik grubu 'Pearl Jam', Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından afet bölgesine bağış yapan hayranlarından birine 1996'da İstanbul'da verdikleri konserin yeniden basılmış imzalı afişini hediye edeceklerini duyurdu.

'Pearl Jam'in internet sitesinde başlatılan ve grubun ABD ile Kanada'daki hayranlarına özel düzenlenen kampanya sonunda bağış yapanlardan biri ödüllendirilecek.

Kazanan bağışçıya, İstanbul konserinin 2018'de yeniden basılmış afişi, grup üyelerinin imzasıyla hediye edilecek.

Bağış kampanyasının kazananı 6 Mart'ta duyurulacak.

Fotoğraflar: AP, Reuters

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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