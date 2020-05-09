Pazaryeri’nde her gün 200 aileye sıcak yemek ulaştırılıyor - BİLECİK

AA

Pazaryeri Kaymakamlığı ve Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelerin Kovid-19 sürecinde mağduriyet yaşamaması adına Belediye Yaşlılar Evi'ndeki mutfakta her gün yemek pişiriliyor.İlçe merkezi ve köylerde bulunan ihtiyaç sahiplerine hazırlanan yemekler iftar öncesinde ulaştırılıyor.Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan ayının paylaşma ayı olduğunu söyledi.Yerel yönetimlerin yanı sıra fırıncıların ve esnafların da destekleriyle yardım çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Tekin, şöyle konuştu:"İlçemizde yaşayan 200 ihtiyaç sahibi aileye ulaşıyoruz. Yaşlılar evinde, hayır sahiplerinin katkılarıyla 3 çeşit sıcak yemek çıkartıyoruz. Bazıları çıkan yemeği karşılıyor, bazıları adak kurbanlarını bağışlıyor, bu şekilde 1 ay boyunca bu hizmetimiz devam edecek."