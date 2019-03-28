Pazartesi günü yani 1 Nisan'da okullar tatil mi? sorusunun cevabı araştırılıyor. Türkiye 31 Mart yerel seçimleri için Pazar günü sandık başına gidecek. Seçmenler oylarını okullarda kurulan sandıklarda verecek. Öğretmenlerin birçoğu da sandık başında görevli olacak. 1 Nisan Pazartesi günü okulların tatil olup olmadığı ile ilgili detaylar...

PAZARTESİ GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

31 Mart yerel seçimlerinde seçmenler oy kullanmak için sandık başına gidecek. Sandıklar okullarda sınıflarda kurulacak. Sandıklar içinde sınıflardaki sıra düzenleri değiştirilecek. Ayrıca öğretmenlerin birçoğu da sandık görevlisi olarak çalışacaklar. Bu yüzden geçtiğimiz senelerde, seçimden bir gün sonrasında okullar tatil edilmişti. Bu senede aynı durumun söz konusu olması bekleniyor. Ancak henüz yapılan resmi bir açıklama yok. Konu ile ilgili detaylar geldiği takdirde ayrıntılar haberlerimizde olacak.

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1 NİSAN RESMİ TATİL Mİ?

1 Nisan Pazartesi günü okulların tatil olmasının beklenmesinin yanında, resmi kurum ve kuruluşlar için herhangi bir tatil söz konusu değil. 1 Nisan 2019 Pazartesi günü tüm devlet daireleri çalışacak, yani 1 Nisan resmi tatil değil.