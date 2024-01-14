Pazar kahvaltılarına çok yakışır! Pratik ve leziz krep tarifi!

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Pazar sabahları, ailenizle bir araya gelip keyifli bir kahvaltının tadını çıkarmak için mükemmel bir zaman. Bu özel kahvaltılara ne eşlik edebilir derseniz, cevap pratik ve leziz krep tarifi olabilir! Yumuşacık dokusu, çeşit çeşit iç harcı seçenekleriyle kahvaltınıza renk katacak bu tarif, sizi kahvaltı sofralarında şef gibi hissettirecek. İşte, hızlı ve kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz pratik krep tarifinin sırları!

KREP MALZEMELERİ NELER? 2 adet yumurta

1 su bardağı süt

1 su bardağı su

1 yemek kaşığı sıvıyağ

6 yemek kaşığı tepeleme un

1 çay kaşığı tuz

KREP NASIL YAPILIR? 1 su bardağı süt ve 1 su bardağı duyu karıştırma kabına alın.

Üzerine 6 yemek kaşığı unu ekledikten sonra çırpıcı yardımıyla karıştırın.

Son olarak 1 yemek kaşığı sıvı yağ ile yumurta ve tuzu ilave edin.

Pürüzsüz bir kıvama gelene kadar çırpın ardından 5 dakika dinlendirin.

Harçtan bir kepçe kadar alıp iyicene kızgınlaşan tavaya dökün, hamuru sallayarak ince bir şekilde tabana yayılmasını sağlayın.

Krepleri orta ateşte göz göz olup kızarana kadar pişirin.

Hamur bitene kadar işlemi tekrar edin.

Pişen krepleri tavadan alıp servis tabağına koyun ve soğutmadan afiyetle yiyin.

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