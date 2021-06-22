27 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından geçtiğimiz gün toplanan Kabine Toplantısı'nın ardından flaş açıklama geldi. Açıklamanın ardından gözler Pazar günü sokağa çıkma yasağına çevrildi. Peki, 27 Haziran Pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? İşte merak edilip araştırılan sorunun cevabı...

PAZAR GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısının ardından "1 Temmuz itibarıyla sokağa çıkma kısıtlamasını tamamen kaldırıyoruz." açıklamasında bulundu. Müzikli restoranlar ise gece 00.00'a kadar açık olabilecek.

27 Haziran Pazar günü son kez tam gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak. 1 Temmuz Perşembe itibariyle ise yasaklar kalkmış olacak.