Koronavirüs tam kapanma tedbirlerinin ardından normalleşme adımları uygulanmaya başladı. Vaka sayılarını kontrol altında tutabilmek adına kademeli normalleşme yaşanacağı açıklandı. Kademeli normalleşme kapsamında Pazar günü ülke genelinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Temel ihtiyaçların tedarikini sağlayan işletmeler dışında her yerin kapalı olacağı pazar günü alkol satışı yasak mı serbest mi? İşte kademeli normalleşme alkol (içki) satışı kararı

HAFTA SONU ALKOL SATIŞI YASAK MI SERBEST Mİ?

Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, alkol, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, züccaciye vb. ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında izin verilmeyecek.

Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir.