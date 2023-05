Kariyerini şu an için model olarak sürdüren Meadow Walker, ileride babası Paul Walker gibi şansını oyunculukta da deneyecek gibi görünüyor. "Birini unutmaya başladığınızda en hızlı sesi hafızanızdan silinir. Bense babamın sesini filmlerini her zaman izleyerek hep aklımda tutabiliyorum" diyen model, Paul Walker öldüğünde daha çok küçük olsa da onunla geçirdiği bu kısacık yıllarda babasının hem en yakın arkadaşı hem de sırdaşı olduğunu, bu yüzden de onun varlığını her zaman yanında hissetmeye devam ettiğini söylüyor.